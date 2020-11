Sulík musí vedieť, že takto ničomu nepomôže

Komunitnému testovaniu náleží kritika aj výsmech, ale medzi štyrmi očami.

11. nov 2020 o 20:10 Peter Schutz

Sínusoida, ktorú kreslí nekonečný románik Matoviča so Sulíkom, sa opäť prelieva k svojmu najhlbšiemu bodu.

Z vrelého objatia vo veci plošného testu národa prešli plynule do rozkolu v otázke núdzového stavu a komunitného princípu vyháňania vírusu.

Hoci so stavom núdze je to zložitejšie ako strohé áno/nie, rozum stojí, ako obvykle, na strane predsedu SaS. Ale ak Sulík uveril, že plošný test otvorí dvere k „slobode“, tak v obraze o pandémii má aj on medzery.

Komunitné testovanie, isto, je na prvý, druhý i tretí pohľad ďalší bláznivý úlet premiéra, čomu by aj náležala vecná kritika. Alebo výsmech. Medzi štyrmi očami.

Verejne je to od Sulíka opäť nepodloženosť a márnosť šedivá. Mimo vlastných preferencií, o ktoré tu ide v poslednom rade, ozaj ničomu nepomôže, čo po dekáde skúseností s Matovičom musí Sulík vedieť vôbec najlepšie.

Len naháňa ďalšie (giga)volty do napätých vzťahov v koalícii. A zakladá svetový precedens ministra obtýždeň kritizujúceho vlastného premiéra, ktorý nepozná slovo demisia.