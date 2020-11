Spojené štáty musia prijať vzostup Číny

Autor je riaditeľom Centra pre európske politické štúdie.

Voľby zvyčajne dávajú do popredia rozdiely. To určite platí o nedávnych prezidentských voľbách v USA. Zvlášť tieto poznačila vyostrená súťaž s trpkou príchuťou, čo bude mať závažné dôsledky pre mnoho aspektov politiky USA. Zdá sa však, že obe strany sa zhodnú na jednom probléme: potrebe "zastaviť" Čínu.

Vláda USA - a čoraz viac aj Európska komisia - sa teraz vo veľkej miere domnievajú, že Čína si zabezpečila svoje ekonomické a technologické zisky nespravodlivo v dôsledku všadeprítomného vplyvu svojej vlády na ekonomiku. Geostratégovia často presadzujú tento názor a domnievajú sa, že vláda môže dosiahnuť technologickú prevahu investovaním do trendových odvetví.

Dôkladnejšia analýza však ukazuje, že je to prinajlepšom zavádzajúci predpoklad. "Najúspešnejšie" plány hospodárskeho rozvoja sa do veľkej miery zameriavajú na ciele, ktoré by sa vzhľadom na základy ekonomiky aj tak dosiahli. Pripisovanie zásluh štátnym zásahom, keď sú tieto ciele splnené, je preto nepatričné.

Buďme ako Japonci. Ale v čom?

Japonsko poskytuje vhodný varovný príbeh. Počas obdobia rastu v 70. a 80. rokoch získalo ministerstvo medzinárodného obchodu a priemyslu (MITI) takmer mýtickú globálnu reputáciu pre zjavný úspech svojich snáh smerovať zdroje do strategických sektorov. Mnoho krajín sa s obdivom pozeralo na tento model.

V 80. rokoch však praskla japonská realitná bublina a rast sa výrazne spomalil. Ako sa ukázalo, veľa zo sektorov podporovaných MITI v skutočnosti neuspelo. To, čo skutočne poháňalo japonský rast, nebola predvídavosť MITI, ale vysoká miera úspor a rýchlo rastúca úroveň vzdelanosti disciplinovanej pracovnej sily – teda tie isté faktory, ktoré ovplyvňovali rozvoj Číny.

Receptom je vzdelanie a výskum

Zdá sa, že čínski lídri donedávna chápali hranice štátnych zásahov. Všeobecnou radou čínskej komunistickej strany pre úrady bolo obmedziť zapojenie štátu do ekonomiky, pretože štátne podniky sú vo všeobecnosti omnoho menej efektívne ako súkromné ​​firmy a dosahujú len tretinový zisk.