Na námestí s tamtou zostavou

Pod taktovkou Kmotríkových ultras oslávime slobodu a demokraciu.

13. nov 2020 o 11:53 Jaroslav Rumpli

Autor je učiteľ a spisovateľ

Prejav zúfalstva môže nadobúdať rôzne podoby, nemusí hneď ísť o samovraždu. Ale aj tak, referendum? Nezbiera podpisy na jedno také už Danko? Nijako bližšie to nesledujem, a tak mi možno uniklo, že hlavy pomazané z predchádzajúceho vládnutia sa opäť dali dokopy a idú v tom spolu.

Ak áno, tentoraz by už určite nemali nechávať bokom Kotlebu, minimálne pre jeho bohaté skúsenosti s petíciami. Na základe nich sme už vystúpili takmer odvšadiaľ.

No dobre, aj naďalej sme členom EÚ aj NATO, ale kto z nás môže tvrdiť, že nikdy nevystúpil napríklad z vlaku?

Takže v jednom šíku, ako jeden muž. Nácko bok po boku s komunistom, presne ako káže tradícia. Generálka na to, ako by to mohlo fungovať, prebehne už v utorok. Pod taktovkou Kmotríkových ultras oslávime slobodu a demokraciu. Široké zástupy, slušní ľudia, kam oko dovidí.