Dohodu o fonde obnovy ešte čakajú slzy a pot

Maďarsko a Poľsko trúbia na plné hrdlá veto celého rozpočtu.

13. nov 2020 o 15:58 Peter Schutz

Šestnásť miliárd navyše k balíku 1,75 bilióna je výsledok rokovacieho maratónu (10 dní) vyjednávačov členských štátov a europarlamentu, ktorý agentúry servírujú ako úspešné zavŕšenie sporu o sedemročný rozpočet EÚ plus Fond obnovy.

Kompromis, ktorý by SR vyniesol (netto) 13 miliárd, označil europoslanec Štefanec za "kľúčovú dohodu", veď "nemecké predsedníctvo by si nedovolilo tvrdiť niečo, o čom by si neboli istí, že prejde".

No. S kľúčovosťou dohody sa veci majú tak, že 16 miliárd hore-dole, Maďarsko a Poľsko trúbia na plné hrdlá veto celého rozpočtu. Čo môžu, keďže vo finálnom hlasovaní premiérov treba jednomyseľnosť.

Dôvodom je, samozrejme, vsunutie právneho štátu do podmienok, ktorého väzbu na čerpanie z Fondu obnovy stále kategoricky odmietajú.

A nemecké predsedníctvo si môže byť isté akurát tým, že bude prelievať krv, pot a možno aj slzy, aby rozpočet i s fondom, na ktorý ako na spásu čaká najmä mediteránske krídlo EÚ, dostalo do 1. januára pod strechu.

Isteže, prevláda názor, že Orbán nie je blázon (???), čiže ak chce i ďalších sedem rokov pásť svojich oligarchov na európskych peniazoch, čo musí, ak si chce udržať moc, tak vetovať nemôže. (Poľsko je iný prípad, Kaczynského moc nevisí na europeniazoch, korupcia je jedna z najnižších v celej V4.)