Deň študentstva so zavretými školami

Chránime nemocnice, otvárame kostoly. A čo školy?

15. nov 2020 o 15:33 Zuzana Kepplová

Deň študentstva – ktorým naša história prepojila vzdelanosť s úsilím o slobodu a demokraciu – sa bude sláviť v čase, keď študenti nechodia do škôl.

Zabraňovať deťom v dochádzke si pýta naozaj dobré dôvody.

Pandémia je určite jedným z nich. Dostali sme však len málo záruk, že vláda robí všetko pre to, aby túto nepríjemnosť riešila s urgenciou, akú prikladá sporu o otvorené prevádzky.

Vzdelávanie zvyknú politici brať do úst ako prioritu spolu so zdravotníctvom. A teda ochrana pred klesajúcou krivkou vzdelanosti a rovnosti životných šancí by sa mala diať spolu s ochranou nemocníc pred zahltením. (Návrh, aby školy na seba prebrali testovanie sa nepočíta.)

Nedá sa totiž nevnímať, že tu máme už nejaký čas dve testovacie skupiny – škôlkarov a prvý stupeň, ktorí aj naďalej do škôl chodia a online vyučovanie tých starších. Čo toto rozdelenie žiakov znamená pre pandemickú situáciu?

K 17. 11. patrí aj pátos: pýtame sa, aby aj v budúcnosti mal kto rozpoznať, keď treba – ale naozaj treba – ísť na námestie za slobodu a demokraciu.