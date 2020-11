Utvorte koridor. Pre pravdu a lásku

Možno sme boli naivní, ale nemuseli sme sa za to hanbiť.

18. nov 2020 o 15:48 Matia Lenická

Autorka je dídžejka a hudobná producentka

Utvorte koridor, to sú slová, ktoré mi pripomínajú sedemnásty november ´89.

Nežná revolúcia je doteraz výnimočný zjav. Československu sa podarilo uniknúť z obežnej dráhy Sovietskeho zväzu, prestali sme byť satelitom a nemuseli sme ani strieľať, ani sa biť.

Scenár, o ktorom môžu v Bielorusku alebo na Ukrajine dnes iba snívať.

Sovietsky zväz sa prezliekol za Ruskú federatívnu republiku a závan 90. rokov a ruskej liberalizácie je znovu pekne zasmradený arómou KGB.

Kým sme boli družicou, bolo sa pekne na čo vyhovárať, prečo sa nedá toto alebo tamto, nebolo na to slobody, zlý Veľký brat nedovolil, každý mal v šuplíku niečo veľkolepé...

Problém slobody je v tom, že sa vyhovárať nedá. Môžeme si za to, čo máme, sami. Nie Soroš ani EÚ alebo po novom Bill Gates môže za to, ako žijeme. Slobodu sa treba naučiť žiť, mať za ňu zodpovednosť. Vedieť, čo od života chceme aj ako si za tým ísť sa neučí na školách a nikto to za nás neurobí.