Matovič sa opäť mýli (týždeň podľa Schutza)

Udalosť týždňa

Robert O´Brien.

Meno veľa nehovorí, ale jeho postavenie poradcu pre národnú bezpečnosť – to je viac ako „bežný“ minister – povyšuje jeho vyhlásenie, že „ak sa kandidatúra Bidena ukáže ako víťazná, a veci tak dnes evidentne vyzerajú, nemôžu byť žiadne pochybnosti, že Národná bezpečnostná rada zabezpečí bezproblémové odovzdanie agendy“, na doteraz najzásadnejšie znamenie, že mocensky relevantné okolie prezidenta ho nepodporí v krajnostiach, ktoré sa mu možno preháňajú po lebke.

To je dôležité pre upokojenie emócií a vôbec situácie aj z dôvodu, že cez twitter udržiava Trump svojich „ultras“ v prevádzkovej teplote, takže signál, aby sa nepripravovali na občiansku vojnu, nemohol prísť dosť skoro.

Azda O´Brien preberie aj (väčšiu) časť republikánov, ktorí sa stále nevedia odpútať z línie „podvodu“ a „ukradnutých volieb“, ktorú, aj keď všetci po prezidentovi nepapagájujú, tak pritakávaním a mlčaním tolerujú.

Udalosť II

Maďarsko-poľské veto.

Extenzívnejší výklad právneho štátu, ktorý presadil europarlament v poslednej sekunde rokovaní do podmienok čerpania európskych peňazí, nemohol mať inú koncovku, keďže Orbán a Kaczynski ventilovali rozhodnutie zhodiť aj (výrazne) kompromisnejšiu verziu nemeckého predsedníctva a členských štátov.

Zatiaľ čo pozícia Varšavy sa považuje za „flexibilnú“ a počíta sa s dohodou, u Orbána to bude „mountain to climb“, hoci stále prevláda argument, že blufuje, hrá na domáce publikum a vyhodiť do vzduchu sedemročný rozpočet aj s Fondom obnovy, aj s odpojením Maďarska od európskych peňazí si jednoducho nedovolí.

Rozohráva sa krízový scenár, že ak Merkelová, na ktorú sú opäť uprené všetky zraky, nepremostí rozdiely – nevidieť ako, EP, teda štyri najväčšie frakcie vrátane EPP, ukazujú tvrdú hlavu – Únii zostanú iba právne švindle (napr. okľuka cez mechanizmus tzv. posilnenej spolupráce) pripraviť akúsi medzivládnu verziu pre 25 (26) krajín.

Udalosť SR

Sedemnásty november.

Veľký paradox, keď výročie pádu boľševického režimu padlo do situácie najväčšieho obmedzenia práv a slobôd za uplynulých 31 rokov – obmedzenia vskutku drakonického – dostal ironickú tŕňovú korunu.