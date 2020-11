Ako posilniť našu úlohu veľkého hráča

Ani s Bidenom na čele USA si EÚ nemôže vyložiť nohy.

20. nov 2020 o 12:39 Josep Borrell

Autor je vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a viceprezident Európskej komisie

Zvolenie Joe Bidena za budúceho prezidenta Spojených štátov vyvolalo v Európe nádeje na návrat transatlantických vzťahov do starých koľají. Jednoduchý návrat do minulosti však nie je možný.

USA čeliace toľkým domácim a medzinárodným výzvam si bude vážiť transatlantický vzťah iba vtedy, ak tento vzťah prinesie skutočnú hodnotu. A to môže zabezpečiť len silnejšia Európa, ktorá nesie väčší podiel globálnej zodpovednosti.

Viac pozornosti obrane, ale v rámci NATO

Veľa sa hovorilo o dosiahnutí „európskej strategickej autonómie“; čo to však znamená v praxi? Autonómia by nemala znamenať úplnú nezávislosť alebo izoláciu od zvyšku sveta. Týka sa to skôr schopnosti myslieť sám za seba a konať podľa svojich vlastných hodnôt a záujmov.

Európska únia musí dosiahnuť tento druh autonómie a zároveň posilniť svoje spojenectvá a zachovať svoje záväzky voči multilateralizmu a otvorenosti.

EÚ čelí vážnym strategickým výzvam v dnešnom znepriatelenom medzinárodnom prostredí, kde je na vzostupe konkurencia veľmocí. Preto, ako to bez okolkov povedala nemecká kancelárka Angela Merkelová, „my, Európania, musíme skutočne vziať náš osud do vlastných rúk“.

Dlhodobo sa debata o strategickej autonómii zameriavala hlavne na bezpečnosť a obranu. Niektorí videli túto diskusiu ako pokus o vytvorenie alternatív k obrannej spolupráci v rámci Severoatlantickej aliancie; a niektorí to dokonca chápali tak, že záväzok Ameriky k Európe bol spochybnený a že nasledovať môže väčšie odlúčenie.