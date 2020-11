Privítajte Petra Pellegriniho, náhradného človeka (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Úvod

Premiér nariadil podľa zákona Sulíkovi, aby niečo urobil, lenže to bolo zase ďalšie klamstvo, lebo žiadny taký zákon neexistuje.

A dal mu na to odhadom tak tri dni. A keď Sulík povedal, že tak teda dobre, premiér zareagoval, že tak to zase nie. Vyhlásil, že na SaS už nebude čakať nikdy a s ničím, lebo haló, zatiaľ nám tu budú umierať ľudia a zase to bude Sulíkova chyba a má s tým ísť do Mongolska a vôbec.

Čiže potom ten istý premiér povedal, že namiesto čakania na Sulíka radšej počká na plán ministra zdravotníctva, ktorý naň mal aj viac ako tri dni, ba dokonca celé mesiace. No a minister zdravotníctva povedal, že plán už má hotový, ale hneď tak ho nepredstaví, lebo ľudia zrejme počkajú a zatiaľ umierať nebudú. Alebo čo.

To bolo niekedy počas týždňa.

A celý ten čas sme kompletne plávali v akýchkoľvek výsledkoch, lebo ľudia sa mohli testovať Ag testami, a tak sa čoraz menej testovali PCR testami. Lenže Ag testy boli zas nepresné a všetci to vedeli a ich výsledky sa okrem toho do štatistík nezapočítavali, lebo by nám ich kazili.

Zhrnuté, podčiarknuté: jasné víťazstvo, čiže premiér koncom týždňa oznámil, že mu zazvonil telefón a na druhom konci zrazu Tony Blair. No a to bolo skoro také dobré, ako keď si premiér – tiež podľa vlastných slov – esemeskoval s Macronom.

A možno sa to naozaj stalo, nevieme; vieme však, že premiér bežne klame, lebo je to asi bohovská sranda. Alebo čo.

Legenda o zbitom náckovi

Protestovalo sa. Na tribúnu sa postavili náckovia a komunisti a smeráci, čiže zavládla dokonalá harmónia, a prebiehalo to presne tak harmonicky, ako keď sa zíde veľa náckov, k nim sa pripoja futbaloví chuligáni a zopár politikov na odchode, ktorým ide o všetko.