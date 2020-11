Ako zastaviť Matoviča

Koaliční partneri aj samosprávy majú nástroje, ako vypovedať poslušnosť.

25. nov 2020 o 11:21 Martin Kugla

Autor je politológ a publicista

Opakovať celoplošné testovanie nedáva zmysel. Vôbec totiž nevieme, či a do akej miery plošné testovanie zafungovalo a čo bolo dôsledkom opatrení.

Lekcia z plošných testov

Keďže vláda neumožnila vedcovi Pavlovi Čekanovi zároveň s testovaním urobiť validačnú štúdiu PCR testami, nevieme, akú skutočnú citlivosť mali testy v týchto nelaboratórnych podmienkach.

Ak by totiž vláda priznala skutočné čísla, vyšlo by najavo, že okrem najviac postihnutých okresov nemá plošné testovanie zmysel. A tiež by musela priznať, že testy za 50 miliónov nespĺňajú zmluvne dohodnuté parametre senzitivity.

Matematici však na základe veľkých dát dokázali následne odhadnúť špecificitu testov a tak vieme, že asi polovica údajných pozitívnych boli tzv. falošní pozitívni. V málo nakazených okresoch boli obrovské zdroje vynaložené zbytočne, lebo týchto falošne pozitívnych bola pravdepodobne drvivá väčšina zachytených. Nevieme, koľko presne, pretože sa nerealizovalo ich pretestovanie presnými PRC testami.

Na to, aby sa testovanie dalo efektívne zužitkovať, boli potrebné ďalšie opatrenia. Vláda mohla znova zapnúť e-kratnénu a policajti na odberných miestach do nej rovno registrovať infikovaných.

Nestalo sa. A tak nevieme, či pozitívne testovaní dodržiavali karanténu a boli dostatočne izolovaní.