Pustite nás do štábu

Bitka o druhé testovanie bude ostrejšia ako pred mesiacom.

25. nov 2020 o 14:51 Peter Tkačenko

Pri tomto už by sa zježilo obočie aj občanovi Jóbovi. Na Igora Matoviča sa to v utorok a v stredu spustilo zo všetkých strán. Prezidentkine apely na dobrovoľné testovanie by vedel s ľahkosťou ignorovať, ale potom sa prakticky pod to isté podpísalo aj konzílium odborníkov.

Akoby to nestačilo, Marek Krajčí sa vyznal, že na názor konzília treba prihliadať a Richard Sulík kuviká, že milióny testov sa v zadanom čase nedajú legálne kúpiť.

No a napokon ešte aj Jaroslav Naď napriek premiérovmu úplne zreteľnému želaniu pripustil, že sa celoplošné testovanie nemusí uskutočniť. Povážte.

Ale pokoj. Že hovoríme o drahej, politicky nevďačnej, technicky a logisticky náročnej a z hľadiska ľudských a občianskych práv mimoriadne pochybnej sprostosti, ešte neznamená, že sa neudeje.

Všetko bude závisieť od toho, ako veľmi bude Igor Matovič trvať na svojom. A v tomto žánri je vyložene silný.