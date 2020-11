Premiér mohol spomenúť radšej USA ako Mongolsko, hovorí Billy Altansukh

"Tak to by bolo vtipné!" smeje sa Billy Altansukh pri predstave ako Richard Sulík ponúka svoj protipandemický semafor mongolskej vláde. O Mongolsku stále hovorí ako "u nás doma", ale rovnako používa výraz "my tu na Slovensku". Od deväťdesiateho ôsmeho totiž žije a pracuje v Bratislave, dnes už ako slovenský občan.

Smiech však rýchlo odznie, keď začneme hovoriť o tom, ako pandémiu prežíva jeho rodina v Mongolsku, kde vláda aj ľudia zobrali hrozbu nákazy smrteľne vážne. Mongoli nečakali na prvý potvrdený prípad v krajine a hneď ako WHO oznámila, že v susednej Číne sa šíri nebezpečný vírus, zatvorili hranice, školy a zrušili najväčší sviatok, februárové oslavy nového roka.

"Asi ako keby sa Slováci rozhodli zrušiť Vianoce," hovorí Altansukh. Prísne opatrenia a doterajší priebeh pandémie v Mongolsku už podrobne opísal magazín Index. Krajina teraz zažíva druhý tvrdý lockdown.

Nie všetci vedia, že je pandémia

O tom, že vírus je nebezpečný najmä pre starších ľudí, sa dozvedeli až neskôr, v marci, ale podľa Altansukha to na postoji ľudí nič nezmenilo. Mongolské rodiny podľa neho často žijú v trojgeneračných domácnostiach, "takže o nejakom uvoľňovaní nemôže byť ani reči".

"Keby teraz prišiel Richard Sulík so svojím miernejším plánom, Mongoli by si asi povedali, ďakujeme, to nie je nič pre naše podmienky. My sa snažíme nepripustiť smrť ani jedného obyvateľa, a to sa nám doteraz aj podarilo."

Billy Altansukh. (zdroj: ARCHÍV B.A.)

Podľa WHO sa Mongolsko vo svojej protipandemickej stratégii riadi skúsenosťami z epidémií chrípkových vírusov a SARS, sú to však len sprostredkované skúsenosti. Pre Mongolsko, podobne ako pre Slovensko, je situácia, keď musí štát obmedzovať ľudí v slobode pohybu, úplne nová. Hlavné mesto bolo počas prvého lockdownu hermeticky uzavreté, nedalo sa ísť von ani dnu.

"Výhoda je, že keď chcete v Mongolsku niečo výrazne ovplyvniť, stačí to ustrážiť v hlavnom meste. A to platí aj teraz," hovorí Altansukh. V Ulanbátare žije asi polovica z vyše troch miliónov obyvateľov Mongolska, zvyšok je roztrúsený po krajine na ploche 32-krát väčšej ako Slovensko. Život na mongolskom vidieku teda pandémia nezmenila.

"Ja si dokonca myslím, že sú tam rodiny, ktoré vôbec nevedia, že je nejaká pandémia. Žijú ako kočovníci, sú v samoizolácii vlastne celý život, takže nehrozí, že by sa tak ľahko nakazili, ak im niekto vírus nedovlečie zvonku."

Pre blaho spoločnosti

To sa pri obmedzeniach pohybu javí ako veľmi nepravdepodobné. Každého, kto sa do Mongolska dostane, rovno z letiska odvážajú na 21 dní do štátnej karantény, hovorí Altansukh. Na Slovensku je štátna karanténa jedným z najviac kritizovaných opatrení z pohľadu zákonnosti a ľudských práv.