Návštevy Kollára v nemocnici volajú po demisii

V druhom slede kandidátov na politický koniec sa tlačia glosátori.

27. nov 2020 o 23:45 Peter Schutz

Ešte aj keby bol Boris Kollár doteraz bez poškvrny ako Panna Orleánska, za kupleraj (nevestinec po šarišsky) u sv. Michala by nemohlo nasledovať nič inšie než demisia. Je úplne jedno, že špeciálny vchod v osobitnom trakte.

Eskort za eskortom až k lôžku je za situácie, keď do nemocnice nesmie zvonka ani noha, najdrzejší výsmech karanténnym opatreniam. Po demisiách volá aj koaličná rada u sv. Michala. Akurát podozrenie, že v opozícii sedí zločinecká organizácia, velí hrýzť si do jazyka. Čo by už zostalo z politickej reality bez Matoviča, Remišovej a Sulíka? A účastníci nie sú všetko.

V druhom slede kandidátov na politický koniec sa tlačia glosátori. Ministerka kultúry perlí, že „niektoré veci sú také dôležité, že je potrebné akoby prekročiť pravidlá“. A Krajniak nezaostáva: „Kollár neleží v lôžkovej časti práve preto, aby sa neporušili nariadenia (...)“. Odhliadnuc od otázky, ako sa dá ležať v nelôžkovej časti, nariadenia platia pre celé areály nemocníc na celom Slovensku. Ešte chvíľa a štát si môžeme premenovať na kupleraj u Borisa.