Aj volič ĽSNS je občan

Vláda nenechala priestor na zákonné protesty.

30. nov 2020 o 15:45 Peter Tkačenko

Spôsob, akým priaznivci ĽSNS demonštrujú pred domom predsedu vlády, predtým pred Úradom vlády či pred prezidentským palácom u všelikoho vyvolá emóciu, že Igor Matovič si to takpovediac pýtal. Veď to bol on, kto prelomil pomyselnú hranicu medzi verejným a súkromným a pred štyrmi rokmi sa vybral demonštrovať pred Bonaparte.

Takisto by nebolo z cesty spomenúť, že on sám zatiahol svoju rodinu do politickej debaty. Či už predvolebným "rozhovorom" s dcérou, alebo keď tú istú mladú občianku poslal do súboja s Richardom Sulíkom, kto vypracuje kvalifikovanejší plán na otvorenie škôl.

Oboje môže byť pravda, no stále to nijako neospravedlňuje politicky aj občiansky krajne nevkusný protest s rekvizitou v podobe rakvy (?!) pred premiérovým bydliskom. Jadro problému je však inde a znie takto: ako dnes možno urobiť legálne a prijateľné zhromaždenie?