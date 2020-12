Haščák sa Gorily nezbavil, dnes už to potvrdzuje aj NAKA

Bolo by skôr prekvapivé, ak by Božie mlyny nezachytili Pentu.

1. dec 2020 o 18:11 Beata Balogová

Už dlhšie bolo jasné, že krajina, ktorá sa snaží o očistu polície, prokuratúry a justície, nemôže len tak zabudnúť na Gorilu alebo ju odsunúť do zásuvky s nápisom „skutok sa nestal“.

Lenže Gorila sa v tejto krajine stala a prehĺbila v ľuďoch obavy a podozrenie, že o politike sa nerozhoduje vo voľbách ani v parlamente.

Po otváraní zaprášených spisov, rozviazaní rúk vyšetrovateľom a vlne zatýkania na miestach, kde sa doteraz polícia neodvážila, zásah NAKA v Digital Parku nešokuje spôsobom, ako by šokovala pred rokom.

Za krátky čas mnohí prišli o svoju nedotknuteľnosť napriek svojim minulým väzbám a obrovským finančným zdrojom.

Bolo by skôr prekvapivé, ak by Božie mlyny nezachytili Pentu a Očistec by obišiel človeka, ktorého meno sa viackrát objavilo aj pri odhaleniach o fungovaní mafiána Mariana Kočnera.

Jaroslav Haščák sa dlhé roky snaží prepísať Gorilu, aby znela ako nedôveryhodný príbeh doby, keď sa politika a biznis často riešili aj v konšpiračných bytoch. Zaobstaral si na to armádu právnikov, vyrobil pár žalôb a nakúpil si médiá. Nepomohlo mu to.

Vo fungujúcom právnom štáte len dôkladné vyšetrovanie bez politických vplyvov, bez obchodníkov so špinou, bez sivých zón a ľudí na správnych miestach môže dopovedať príbeh Gorily, tak aby ďalšie desaťročie nemátala ako symbol korupcie na najvyšších miestach.