Ako to bolo s trinástymi dôchodkami

Všetkým bolo jasné, že ide o zásadný predvolebný ťah.

2. dec 2020 o 9:15 Miloš Nemeček

Autor je člen Rady vlády pre práva seniorov a výkonného výboru Európskej únie seniorov

Prví poberatelia dôchodkov už dostávajú trinásty dôchodok. Opoziční predstavitelia Smeru a Hlasu kritizujú, že je nižší, než stanovoval pôvodný, nimi presadený zákon. Minister Krajniak zasa hovorí, že je výrazne vyšší než vlaňajší vianočný príspevok.

Z kruhov ekonómov aj Rady pre rozpočtovú zodpovednosť počúvame, že vzhľadom na ťaživú situáciu verejných financií by vôbec nemali byť vyplácané.

Skúsme sa na to pozrieť bez propagandistického nánosu, a nie iba zo striktne fiškálneho hľadiska.

Dobre si spomínam na rokovanie Rady vlády pre práva seniorov v marci 2019 a pamäť som si ešte osviežil zápisom z tohto zasadnutia. V bode o zvýšení vianočného príspevku na rok 2019 vtedy minister Ján Richter hovoril o zámeroch na rok 2020.

Vianočný príspevok, ktorý je sociálnou dávkou zo štátneho rozpočtu, by sa mal zmeniť na trinásty dôchodok, vyplácaný so Sociálnej poisťovne, ktorý by mal nielen solidárny, ale aj zásluhový charakter.

A spresnil aj túto predstavu: ak by sa v roku 2020 podarilo na tento účel získať sto miliónov navyše, bola by k dispozícii polovica mesačných nákladov na dôchodky, ktoré predstavujú približne 610 miliónov. Na rok 2020 by sa tak mohlo začať na 50 percentách trinásteho dôchodku a postupne v ďalších rokoch pridávať.

Tento zámer vychádzal zo zlepšujúcej sa situácie Sociálnej poisťovne ovplyvnenej pozitívnym hospodárskym vývojom.

Samozrejme, vtedy nik netušil, ako prudko to zmení nástup pandémie. Ale aj v období rastu v kruhoch vtedajšej vládnej koalície prevládal takýto pohľad na postupný rast dôchodkov – v prvom kroku trinástym dôchodkom na úrovni polovice riadneho mesačného dôchodku.

Potom sa však blížil záver roka a hlavne februárové parlamentné voľby, a tak sa začala licitácia o priazeň najpočetnejšieho, staršieho voliča.

A vstúpil Andrej Danko

Ako prvý do útoku zatrúbil predseda Slovenskej národnej strany aj parlamentu Andrej Danko. Nečakane prišiel s veľmi razantným a svojou formou neopodstatneným zvýšením minimálnych dôchodkov.