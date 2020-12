Tradičná rodina alebo divoký žúr? Falošná dilema

Maďarský exposlanec nás núti pýtať sa na rozpor medzi politikou a praxou.

2. dec 2020 o 15:46 Zuzana Kepplová

Článok pokračuje pod video reklamou

Táto otázka sa pravidelne vracia, zhrýzali sa ňou ešte Nazaretského súčasníci. Mali by ľudia vo verejnej funkcii kázať aj piť tú istú tekutinu?

Súvisiaci článok V Maďarsku obhajoval tradičnú rodinu. Europoslanec Fideszu rezignoval po účasti na orgiách Čítajte

Otázka zvykne obchádzať naše mysle, keď sa udeje niečo ako bruselská nepríjemnosť bývalého maďarského europoslanca. Ak by okolnosti, za akých bol zadržaný, vysvetľoval Milan Krajniak, povedal by, že to bolo stretnutie starších pánov, ktorí si potrebovali v ťažkom čase, ktorý žijeme, súrne niečo povedať a ukázať.

Nielen opoziční zlomyseľníci, ale aj znepokojení voliči Fideszu, ktorým sa odstúpivší József Szájer ospravedlnil, sa teraz pýtajú, ako ide účasť na hlučnom gay večierku dokopy s agendou, ktorú jeho strana presadzuje vo verejnom živote.