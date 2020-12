Ak sa bránime, sme radikáli. Ak sa ozývame, páchame propagandu. Dajte pokoj aspoň na Vianoce!

2. dec 2020 o 17:12 Matia Lenická

Autorka je dídžejka a hudobná producentka

All I want for Christmas, šláger, ktorý vás pred Vianocami dobehne a nevyhnete sa mu ani v opustenom iglú za polárnym kruhom.

Niekedy sa takto obohrano cítim, keď dokolečka píšem o tom, ako naozaj nie je úplne o. k. marginalizovať, delegitimizovať a potláčať menšiny. V spoločnostiach slušný kus na západ od Karpát sa tento prístup stal normálnym niekedy v čase, keď postuhorské gubernie začali okúšať demokraciu.

Tak, ako vieme pochopiť, kam vedie antisemitizmus, už vieme rozoznať, čo je a čo nie je vtipné. Napríklad prirovnávať ľudí inej rasy k opiciam, ako to tak našsky vedia futbaloví fanúšikovia, vtipné nie je.

Nejde vôbec o to dávať komikom náhubky, vtipy sa dajú naozaj robiť zo všetkého, otázka však je, ako nato. Keď sa Shooty v reakcii na papalášstvo rozhodne nakresliť transženu ako prezlečeného chlapa so strniskom a ostatné ženy slutshamuje (zobrazuje ako prostitútky - pozn. red.), väčšina Slovákov prikyvuje, prípadne tľapne cteného autora po pleci, ako to pekne trafil.

Kto s tým má problém, nevie, čo je vtipné a mal by prestať odoberať Roháča.