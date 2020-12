Zdá sa, že policajný prezident za vlády Smeru je rizikové povolanie

Lučanský nemusí byť vinný, ale vôbec by neprekvapilo, keby bol.

2. dec 2020 o 20:37 Peter Schutz

Po Gašparovi aj Lučanský s veľkou silou upozorňuje, že policajný prezident za vlád Smeru je rizikové povolanie, ktoré môže dať človeku veľa, ale nie garanciu dožitia na slobode.

Nevieme, ako sa vyvinie obvinenie, ale pri rozbehu, v akom je teraz NAKA, by skôr prekvapilo, keby svojho bývalého šéfa na čomsi nenachytala.

Duo Pellegrini/Saková sa čuduje, veď práve za Lučanského boli zatknutí vrahovia Kuciaka a začali sa vyšetrovať kauzy z Threemy.

Správna otázka však znie, že za koho iného, keď šéfom polície bol Lučanský. Alebo chcelo duo povedať, že je predstaviteľný aj taký policajný prezident, ktorý by za danej spoločenskej konštelácie nechal vraždu Kuciaka a Threemu plávať?

Jedna vec je, že Kočner stratil krytie Smeru, a celkom iná to, že na miesto úplne skompromitovanej hlavy polície cítila strana potrebu dosadiť menej exponovaného „nášho človeka“.

Tým nie je povedané, že Lučanský je vinný – to by sme si v živote nedovolili – iba toľko, že vôbec by neprekvapilo, keby bol.