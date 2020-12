Sú dve cesty: rezignácia alebo revolúcia. Ja pôjdem tou druhou

Autorka je herečka a kabaretiérka

Bola som na takom menšom posedení s priateľmi, nedalo sa tomu odolať. Na chvíľu vybočiť z línie. Ako za totality – hľadajú sa tajné bočné cestičky. Systém učí ľudí podvádzať. Ale kto je skutočný podvodník?

Boli sme vonku pri ohni, zababušení v dekách, mladí muzikanti hrali na gitarách. Neviem, či tie piesne práve zložili, ale pôsobilo to tak. Vychádzali im z úst nejaké anglické slová, nesústredila som sa na ne, boli to pre mňa v tej chvíli len zvuky ich emócií.

Decká mali okolo dvadsať, ale tá bezbrehá dnešná móda by ich mohla pokojne zaradiť do obdobia spred štyridsiatich rokov. S troškou fantázie pripomínal ten večierok staré komunistické časy, keď nebolo dobré, aby mladí na seba príliš upozorňovali.

Ich zdanlivá ľahostajnosť a tichý vzdor sa pretavili do tónov, výrazu, pohybu, myšlienok. Vyslovených i zamlčaných. Byť na malej zakázanej párty z nás robilo aspoň akých-takých rebelov, ktorí určite majú svoju príčinu.

Ako povedala naša prezidentka: Pokiaľ ide o emóciu hnevu, tam sme nad priemerom krajín EÚ.

Letargia izolácie

Všimla som si, že my starší sme sa oveľa viac smiali. Mladí nás zväčša pozorovali, občas sa zachichotali, ale skôr na nás ako s nami. Málo hovorili, zdali sa mi chvíľami až neviditeľní. Sedeli tam, akoby im niekto ustrihol krídla.

Každý si šiel svoje, bolo veselo, ale kdesi v tieni som cítila ich zakrádajúcu sa letargiu. Ochromenie z izolácie a hmlu pred očami.

Práve oni by mali odštartovať revolúciu, ale nemajú na to vybavenie, sú zvyknutí unikať do virtuálneho sveta, kým ten reálny svet zase uniká im. Ešte ho ani nestihli okúsiť a už ostali bez vízie.

Možno z toho vzniknú nejaké významné umelecké diela. Ktovie.

Ťažká doba vždy vyprovokuje k veľkým činom. Len sa najskôr z toho musia spamätať. Samota je dôležitá a môže byť zdrojom obrodenia a posilnenia ducha, ale funguje presne ako alkohol. Dokonale, do istého bodu. Za ním je už len tma.