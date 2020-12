Prestaňme už horekovať nad stratenou generáciou

Pomôžme ľuďom pochopiť, do akého stavu nás dostali predošlé vlády.

4. dec 2020 o 11:12 Jaroslav Rumpli

Autor je učiteľ a spisovateľ

Dá sa predpokladať, že hlavnou témou O päť minút dvanásť bude návrat detí do škôl. Až tesne pred koncom sa spomenie zatýkanie a to najmä preto, aby sa nedalo povedať, že sa nespomenulo vôbec.

Šancu vyjadriť sa k nemu ako prví dostanú obaja zástupcovia opozície, jeden zo Smeru, druhý z jeho Hlasu, a je viac-menej isté, že namiesto ošúchaného „buď ako buď“ si skôr vypočujeme čosi o politickej objednávke či dokonca lynči.

No a potom príde zvučka. Finito, stačilo. Veď prečo by sme akémusi zatýkaniu mali venovať viac než tri minúty? Slovensko sužujú ďaleko naliehavejšie kauzy.

Nedoriešený je stále čaj u Kollára a demisiu je nám dlžný aj Naď za tie nechutné výrazy, ktorými počastoval opice, čo sa liepali po bratislavských stĺpoch a bránach počas osláv Dňa boja za slobodu a demokraciu.

Pred očami nám navyše prichádza o budúcnosť celá generácia detí, tak ako by mohlo byť témou číslo jedna zatknutie teraz už dvoch bývalých policajných prezidentov či hlavného aktéra Gorily?

Veru, či sa to niekomu páči alebo nie, najhorúcejším problémom je to, že sa dorast nemôže na dva týždne pred Vianocami vrátiť do školy.