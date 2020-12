Ak obmedzíme zisk, bude zdravotníctvo lepšie?

Problémom nie je zisk, ale zle nastavené požiadavky. Začnime zdravotnými posťovňami.

4. dec 2020 o 15:42 Tomáš Drucker

Autor je bývalý minister zdravotníctva, je predsedom strany Dobrá voľba

Ministerstvo zdravotníctva predložilo návrh, ktorým chce obmedziť zisk zdravotných poisťovní. Zrušenie a obmedzenie možnosti tvoriť zisk a vyplácať si ho ešte samo o sebe nezlepší zdravotníctvo. Navyše hrozí, že sa vždy nájde spôsob, ako také obmedzenie obchádzať, napríklad cez poskytovateľov.

Zlým nápadom je návrh na spoločné rozhodovanie poisťovní, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a ministerstva o tom, komu koľko peňazí sa má dať. Bolo by v takomto prípade úprimnejšie a vhodnejšie prísť s komplexnou zmenou, zrušením zdravotných poisťovní a presunom tejto kompetencie na štát.

Musíme sa rozhodnúť, čo chceme.

Patrí zisk do zdravotníctva?

Zisk v zdravotníctve vždy bol a vždy bude. Bez neho by neboli inovácie a často ani úsilie. Zisk predsa tvoria farmaceutické spoločnosti, tvoria ho distribútori liekov, tvoria ho lekárne, tvoria ho ambulancie, tvoria ho veľké technologické spoločnosti vyrábajúce zdravotnícku techniku, špeciálny zdravotnícky, ale aj spotrebný materiál. To všetko je súčasťou zdravotníckych peňazí.

Bez možnosti dosiahnuť zisk by sa na to mnohí asi „vykašlali“. Otázka teda je, aký veľký by mal zisk byť (napríklad, aké maximálne percento obratu, aká doba návratnosti kapitálu)?

V našom zdravotníctve je viac ako 99 percent spoločností so súkromným kapitálom alebo, inak povedané, v súkromných rukách. Zhruba 23 - 24 percent všetkých zdrojov z verejného zdravotného poistenia ide do štátom vlastnených nemocníc.