O tom, kto tu môže všetko (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Haló!

Bol to dobrý týždeň. Takmer každý deň mal totiž svoju policajnú akciu a každá tá policajná akcia mala iné meno a počas každej z nich zatkli niekoho iného. A jediné, čo všetkých tých ľudí spájalo, bolo to, že sa za predchádzajúcej vlády nachádzali vo vysokých funkciách. A údajne robili skvelú prácu.

Ten zoznam je dnes už naozaj pridlhý na to, aby si ho ktokoľvek zapamätal - zatknuté už bolo prakticky celé bývalé vedenie polície aj mnohí ďalší ľudia; za mreže dokonca pomerne suverénne nakráčal Jaroslav Haščák a už tam ostal. Otázka by tak pre krátkosť času mala skôr znieť, nie koho už zatkli, ale koho ešte nezatkli. Nejaké mená sa ponúkajú.

Nejaké mená sa ponúkajú, no a práve preto bývalý trojnásobný premiér, kandidát na prezidenta aj šéfa Ústavného súdu, tiež známy ako Robert Fico, vedel, že niečo treba robiť.

Urobil teda tlačovú konferenciu, na ktorej nechal rozvešať dlhé kožené kabáty, pretože podľa neho sa vrátili 50. roky a všetko to bolo na politickú objednávku a bolo to šikanovanie a mučenie a neľudské zaobchádzanie a vy to nevidíte, haló.

Haló to však nebolo, pretože tam na tej tlačovej konferencii stál s čoraz menším počtom verných a mal čoraz nižšie percentá a okrem toho na ňu prišli presne traja novinári, a ani tí nemali žiadne otázky. A len tak mimochodom sa v súvislosti so zatknutím začalo skloňovať aj meno jedného takého Žigu, čo bol predtým ministrom a teraz bol v Hlase, čo je vlastne Smer, len krajší.

A Andrej Danko bol u mamy a tá mu dala najesť.

Do vlastných rúk

Bol to dobrý týždeň. Školy sa dlho neotvárali, potom stále neotvárali, potom možno otvárali, ak niečo, potom zase neotvárali a nakoniec ako ktoré.

Minister školstva totiž predložil to, čo dostal na domácu úlohu, ale nebolo to dobré, takže to predložil znova a znova to nebolo dobré, no a potom to predložil ešte raz a možno to už aj dobré bolo, ale bol z SaS, takže to aj tak dobré nebolo.