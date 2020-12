Podporte 65-percentné zníženie emisií

Cieľ, o ktorom sa bude rozhodovať tento týždeň, je nevyhnutný.

7. dec 2020 o 9:50 Jakub Andacký

Autor je študent a environmentálny aktivista

Pán premiér, už tento štvrtok (10. decembra) budete spoločne s ďalšími lídrami členských štátov EÚ rozhodovať o novom cieli znižovania emisií do roku 2030. To do veľkej miery určí naše budúce smerovanie a rozhodne, či sa nám klimatickú krízu podarí ako-tak zvládnuť.

Svet v uplynulom roku zasiahla nepríjemná pandémia koronavírusu, ktorá ovplyvnila naše životy. Naučila nás, že zdravie a starostlivosť o ľudí musí byť pri jej prekonávaní prioritou, ako aj to, že treba počúvať vedu a vedcov.

Podľa najnovších predbežných údajov Svetovej meteorologickej organizácie sme dosiahli globálne oteplenie už o 1,2 stupňa v porovnaní s predindustriálnym obdobím. Sme na „najlepšej ceste“ k otepleniu o jeden a pol stupňa, pred ktorým nás vedci varujú už roky.

Koniec koncov, Parížska dohoda o zmene klímy, ktorá mala zabezpečiť, aby sme sa mu vyhli, oslávi čoskoro piate narodeniny. Spomínate si?

Bod zlomu pri 1,5 stupňa