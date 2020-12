Z Bratislavy vidno úlety premiéra, z Bruselu prozápadnú a protikorupčnú vládu

Autor je europoslancom za stranu Spolu/EPP

Keď pravidelne prepínate z prostredia európskej politiky do prostredia slovenskej politiky, z rozhovorov s bruselskými kolegami do rozhovorov doma v Bratislave, zo sledovania emocionálnych vládnych tlačoviek na slovenskom Facebooku, do prostredia európskeho politického Twitteru, vnímate domáce dianie z dvoch výrazne odlišných perspektív.

A môžete vidieť priepasť, aká sa medzi týmito dvoma pohľadmi otvára.

V Bruseli sme prozápadným hlasom

Z Bruselu vidíme jasné postoje Slovenska voči Maďarsku a Poľsku, ktorým sme odkázali, že sa nenecháme vydierať v otázke právneho štátu pri rokovaniach o európskom rozpočte a fonde obnovy.

Občas presiaknu aj nádejné správy, že po ére, v ktorej boli zavraždení Ján Kuciak a Martina Kušnírová, si spravodlivosť hľadá cestu aj do našej krajiny.

Po Ficovej zahraničnej politike na všetky štyri svetové strany je osviežujúci jednoznačný postoj Slovenska voči režimu v Bielorusku, ktorý tlmočili minister zahraničných vecí, premiér aj prezidentka. Táto zostava opakovane komunikuje prozápadnú zahraničnú politiku, akú sme tu už veľmi dlho nemali. A tieto postoje uznanlivo sledujú aj moji európski kolegovia.

Keď sa však mentálne prepnem domov, na Slovensku dominujú úplne iné politické obrazy: mozaika väčších a menších excesov premiéra Matoviča, jeho viac alebo menej infantilných fotiek či pozdravy domácemu publiku ako zo školy v prírode.

Vo verejnom priestore nám chýbajú dlhodobé premiérske priority, politike dominuje miestami až absurdný stupeň mikromanažmentu a každodenná neistota pri zvládaní pandémie.

Prestrihnem zase k európskej optike: začiatkom leta sme mali online stretnutie s monitorovacou skupinou Európskeho parlamentu, ktorá vznikla po vraždách Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a venuje sa stavu slovenskej demokracie a právneho štátu.

Zúčastnil sa ho aj premiér Matovič. Pripojil sa, povedal svojimi vlastnými slovami, čo bolo treba, a v zásade zanechal dobrý dojem. Bol to svieži prejav premiérovej dobrej vôle po ére Fica, ktorý sa v Bruseli vždy nudil a rád sa stretom s európskymi politikmi vyhýbal.

Navyše nový slovenský premiér mal pri sebe ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú. Keď jej nechal slovo, veľmi presvedčivo a kompetentne predstavovala svoju víziu a reformné plány pre fungujúcu spravodlivosť na Slovensku.

Moji europarlamentní kolegovia boli spokojní a vnímam, že nás v poslednej dobe prestávajú dávať do jedného vreca s Maďarskom a Poľskom, čo nebývala žiadna samozrejmosť. Je dôležité, aby to tak zostalo.

Doma vládne zúrivý tón