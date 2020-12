Z Česka je pohľad na prezidentku ešte potešujúcejší

Kto nájde ženu statočnú? Je omnoho cennejšia než perly.

8. dec 2020 o 11:30 Jakub Pavlús

Autor je teológ a farár, pôsobí v Českej republike

Zoznam toho, čo Česi Slovákom závidia, je z môjho pozorovania celkom krátky: krásne hory a Zuzanu Čaputovú. Správne, Igora Matoviča by ste na tomto zozname hľadali zbytočne, toho nám závideli len do jeho prvých „plačoviek“.

Okrem toho som zachytil ešte jeden kratší zoznam – zoznam toho, čo by Česi Slovákom najradšej vrátili: Andreja Babiša.

V debatách s miestnymi sa snažím pre svoje vlastné blaho držať zubami-nechtami toho prvého zoznamu. Je to tak lepšie, lebo kým sa mi to darí, máme všetci úsmev na tvári, pri tom druhom už si musia obe strany hrýzť do jazyka.

Lebo rovnako, ako by si Česi priali mať svoje vlastné Tatry či Krivánsku časť Malej Fatry, chceli by mať v prezidentskom úrade niekoho, kto by podnikateľov, ktorí v súčasnosti nemôžu podnikať, a ľudí v núdzi podporil, namiesto toho, aby sa im smial.