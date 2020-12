Krajniak sa učí od najlepších

Obavy sa naplnili, minister práce chce expresne rozbiť dôchodkový systém.

8. dec 2020 o 15:29 Peter Tkačenko

Niekto v terajšej vláde má novinárov veľmi rád. Aby sme si ušetrili prácu, snažia sa kopírovať čo najviac hanebností svojich predchodcov.

Samozrejme, bude to ešte dlhá cesta, ani Rím nepostavili za deň a aj Smeru trvalo vybudovanie štátnej chobotnice tri volebné obdobia. Ale v segmente legislatívneho šlendriánstva a fiškálnej deštrukcie nasadili veľmi dôstojné tempo.

Ako stelesnený argument tohto tvrdenia si predstavme Milana Krajniaka, toho času ministra práce.

Ten predloženou reformou dôchodkového systému umožňuje, aby sme opakovali všetko, čo sme hovorili pri „reformách“, ktoré na sklonku minulého volebného obdobia presadzoval Smer (s podporou Krajniakovej rodiny).

V stručnosti: sľubuje dôchodcom absurdné zvyšovanie dôchodkov v čase, keď sa čaká prepadnutie systému do hlbokého deficitu, pričom ani nepredstiera ambíciu hľadať dodatočné zdroje. A pre istotu to zabetónuje do ústavy, aby to len tak niekto nenapravil.

Samozrejme, hovoríme najmä o „rodičovskom bonuse“ za zhruba 700 miliónov eur. Ročne.