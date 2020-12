Pokazil nám to. Igor Matovič

Premiér sám sebou vyčerpal vôľu národa.

8. dec 2020 o 19:25 Jakub Filo

Vianočný lockdown je hotová vec, čo zrejme epidemiológovia aj dátoví odborníci tušili už niekoľko dní po zvrhnutí atómovej zbrane Igora Matoviča. V mysliach ľudí sa tak vynára obraz uzavretia krajiny z čias veľkonočných. S tým zásadným rozdielom, že tentoraz už existuje pre takéto opatrenie len pramalé pochopenie.

Radi by sme teraz riešili praktické otázky. Napríklad to, či stačí vládou plánovaných 250 odberných miest, či kontroly na hraniciach okresov majú zmysel, alebo to, ako to bude vyzerať s obchodmi a ďalšími prevádzkami.

Ale uplynulé mesiace vinou ad hoc riešení, robenia si naprieky a emocionálnych facebookových výlevov vyčerpali vôľu národa počúvať racionálne zdôvodnenia akýchkoľvek riešení. Najmä keď sa pozerá na prednostné testy vybraných škôl a krútiace sa lanovky na Donovaloch.

A tak v tomto marazme by bol náznak plánu a predpoklad, že základný rámec – lockdown – bude stále v platnosti aj o týždeň, vlastne vítanou zmenou. Aspoň ako signál nenechávať si nákupy darčekov na poslednú chvíľu.

Keby všetko ostatné – vrátane rastúcej krivky nakazených – nebola tragédia a dôkaz, že niekto to pokazil. Ten niekto je Igor Matovič.