Nastal čas odpútať sa od V4

Slovensko má v európskej politike bližšie ku ktorémukoľvek inému členskému štátu než k súčasnému Poľsku a Maďarsku.

9. dec 2020 o 9:05 Michal Šimečka

Autor je poslanec Európskeho parlamentu za stranu PS/Renew Europe, pôsobí ako hlavný spravodajca EP pre právny štát a demokraciu

Slovenská zahraničná politika sa riadi jedným základným inštinktom: než zaujmeme pozíciu k akejkoľvek európskej téme, najprv sa poradíme s Prahou, Budapešťou a Varšavou.

Tam smerujú prvé telefonáty. S nimi máme najdôležitejšie koordinačné stretnutia vrátane premiérov V4 pred summitmi v Bruseli. Hoci máme často odlišné postoje a záujmy, za tie roky sa z toho stal zvyk.

Je načase sa ho zbaviť.



Stále je veľká šanca, že summit prinesie dohodu na odblokovaní rozpočtu a Fondu obnovy. Ak však Maďarsko a Poľsko skutočne uvrhnú EÚ do rozpočtového provizória a ohrozia miliardy na obnovu ekonomiky, Slovensko sa nemôže tváriť, že vo V4 pokračuje ako doteraz.

Môj návrh vláde pre tento scenár znie: do momentu, kým Maďarsko a Poľsko neumožnia schválenie rozpočtu, Slovensko sa prestane zúčastňovať na oficiálnych stretnutiach V4 ku koordinácií európskej agendy. Ideálne po dohode s Českou republikou.

Slovenský príspevok pre Európu

Slovensko by tým zohralo dôležitú rolu v kritickom okamihu pre celú EÚ. Obzvlášť pre Orbána je V4 citlivým miestom. Potrebuje sa zaštiťovať jej značkou a hovoriť menom "strednej Európy", aby zakryl vlastnú izoláciu.

Súvisiaci článok Ešte to chvíľu potrvá, no náš vplyv v EÚ rastie Čítajte

Takýto signál zo Slovenska a prípadne aj Česka by oslabil jeho propagandu doma a zúžil mu manévrovací priestor v Bruseli. Samozrejme, že kľúč k odblokovaniu rozpočtu drží Angela Merkelová, ale Slovensko dokáže významne pomôcť.



Dočasné pozastavenie účasti Slovenska na rokovaniach V4 o EÚ by nebolo len symbolickým gestom nesúhlasu. Aký praktický zmysel má vzájomné zlaďovanie pozícií k politikám a programom EÚ, ktoré Poľsko s Maďarskom práve ochromili? Je to podobné, ako by ste plánovali spoločnú opravu fasády so susedmi, ktorí idú podpáliť celý dom.



Tu je dôležité, aby sme si nezakrývali oči pred skutočným dôvodom, pre ktorý Orbán a Kaczynski vydierajú EÚ. Im nejde o konzervatívne hodnoty ani o obranu národnej suverenity, ani o princíp férovosti a rovnosti členských krajín. Im ide o jediné: o vlastnú moc a peniaze.

Chcú vo svojich štátoch absolútnu moc - bez obmedzenia nezávislých súdov, médií, slobodných univerzít a iných verejných inštitúcií. A teraz sa obávajú, že ostatné členské štáty vrátane Slovenska jedného dňa prestanú dotovať autokratické politické projekty.

Článok pokračuje pod video reklamou

Dobrý krok aj pre nás

Slovenská vláda si zaslúži pochvalu za doterajší hodnotový postoj. Dnes však treba ísť ešte o krok ďalej.

Iný ako rázny postoj nemá žiadnu logiku: čo by viedlo demokratickú a proeurópsku krajinu, ktorá navyše unikátnym spôsobom doma bojuje proti mafii a oligarchii, aby kryla chrbát autokratickým a skorumpovaným lídrom, ktorí navyše hazardujú s ekonomickou budúcnosťou celého kontinentu?

Dobré susedské vzťahy? Sila zvyku?