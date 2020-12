Vláda sa vmanévrovala do pasce

Ako sme tušili, vírusové väzivo nebolo vykrútené.

9. dec 2020 o 14:46 Peter Tkačenko

Vždy, keď sa ocitneme v takých fiškálnych opletačkách, že už vláda naozaj musí zvýšiť dane, zborovo sa ozve, že „zvyšovať dane vie každý, to je to najľahšie“. Nuž, nie je to pravda, každá vláda sa toho bojí a robí to, len keď musí, alebo to aspoň všelijako maskuje.

S lockdownom je to podobné. Okrem toho, že je podobne populárny ako zvyšovanie daní, má aj tú vlastnosť, že na rozdiel od fantasmagórií funguje. Ak teda vláda zavádza lockdown, môžeme jej to takmer automaticky odkývať, lebo to zrejme robí preto, že jednoducho musí.

Nestáva sa, že by sa s ním politici unáhlili. Výnimkou možno bolo Slovensko, keď v polovici marca bezprecedentne pozatváralo – čo si Pellegrini dovolil, lebo vedel, že náklady bude znášať niekto iný.

Dnes je na mieste skôr opačná otázka. Či vláda (respektíve vláde podriadený hlavný hygienik) so zatváraním naopak príliš neotáľala.