Matovič so Sulíkom ma nefrustrujú (píše Jaroslav Rumpli)

A okolitý chaos je primeraný okolnostiam, no neporovnateľný s tamtým kartelom.

11. dec 2020 o 9:51 Jaroslav Rumpli

Autor je učiteľ a spisovateľ

Odpustite slaboduchému, že to nedokáže správne vyhodnotiť, ale nie, ani trochu nie je frustrovaný z Matovičovho doťahovania sa so Sulíkom. Nemôže si pomôcť, no stále mu to pripadá ako nafúknutá bublina a podobne vníma aj tie kecy o chaose.

Koaličné nezhody nielenže považuje za prirodzené, ale po dlhých rokoch vlády kartelu, ktorý vo vzácnej zhode premenil tento štát na jednu obrovskú medzinárodnú hanbu, mu pripadajú skoro až osviežujúce.

A najmä – nič iné nečakal. Ani od Matoviča, ani od Sulíka.

Vedel, že spievať budú spolu, akurát každý inú pesničku, ale ak boh dá, niekde v strede sa to stretne, no a vo výsledku, nech by bol hocijako mizerný, to ani teoreticky nemá ako dopadnúť horšie než ten kartel predtým.

Lebo nie, také kvantá pozatýkaných policajtov a sudcov sa prekonať nedajú, a to ani v Ugande. Navyše to ešte ani zďaleka nie je všetko, sme len na začiatku.