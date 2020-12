Ako sme sa dostali do lockdownu (chronológia)

Autor je prekladateľ a publicista

Minister vnútra povedal, že niektoré reštaurácie sú na tom, vďaka štátnej pomoci, lepšie ako pred koronou. Potom vyšlo najavo, že prepustili sestry, ktoré sa ozvali proti tomu, ako sa Boris Kollár správal v nemocnici.

Lucia Ďuriš Nicholsonová preto predsedu parlamentu, ktorým bohužiaľ Boris Kollár je, vyzvala, aby odstúpil. Pripojili sa aj ďalší koaliční poslanci, ktorí hovorili, že je toho tak akurát dosť.

Lenže, ako povedal Richard Sulík, Boris Kollár neodstúpil pre oveľa horšie veci, takže teraz určite neodstúpi, ale mohol by sa aspoň ospravedlniť. No a Boris Kollár neodstúpil a ani sa neospravedlnil a minister vnútra povedal, že prepustenie sestier je v poriadku, lebo niečo s SaS.

Vitajte v ďalšom týždni.

Má aj nemá to v rukách. Kto je to?

Prezidentka povedala, že by premiér mal zvážiť delegovanie riadenia koronakrízy na niekoho iného, napríklad na odborníkov. Na to isté ho vyzvali aj odborníci. A premiér reagoval.

Reagoval tým, že len chce každému dobre, ale už sa fakt cíti ako dohryzený pes. A prezidentka sa podľa neho pridala na stranu opozície, takže ju vyzval, aby odišla od Kotlebu a Pellegriniho. A zo strany médií tiež schytáva iba nenávisť, a to aj napriek tomu, že koronakrízu vlastne vôbec nemanažuje.



Čo bola pomerná novinka, lebo ak nám pamäť slúži – a ona nám slúži – tak premiér 26. septembra vyhlásil, že riadenie krízy berie do vlastných rúk. Pamätáme si to tak, že o všetkom rozhoduje práve premiér – plošné testovanie je predsa jeho vynálezom.

Napokon, 17. októbra predsa vyhlásil, že ak všetci plošnému testovaniu venujeme polhodinu, budeme mať pokojné Vianoce. Venovali sme – niektorí aj viac – a predo dvermi je namiesto pokojných Vianoc lockdown.

Predo dvermi lockdown, ktorý však premiér nemanažuje, lebo podľa vlastných slov predsa nič v rukách nemá. Hoci niekedy to, naopak, v rukách má – ešte 3. decembra vyhlásil, že do vlastných rúk preberá deti a školy. No a o štyri dni to už zase v rukách nemal.

Únavné? Poďme radšej k fašistom.

Dramatické obliehanie kecpultu

Mizík, čo je zhodou okolností poslanec, sa sťažoval, že v kostoloch chýba svätená voda, a tiež, že ľudia boli chorí a zdraví aj predtým, tak o čo vlastne ide. A Mazurek, čo svetonázorom dlaždič, povedal, že sa ide zopakovať rok 1933. A Mazurek o tom predsa musí niečo vedieť, veď je fašista.