Nepotrebujeme zlovestné metafory, ale metodickú vládu

Veda je nevyhnutný spojenec do neistých čias.

14. dec 2020 o 14:03 Daniel Gerbery

Autor je sociológ a vysokoškolský pedagóg, venuje sa najmä otázkam chudoby

Ťažko by sme v našej nedávnej histórii hľadali obdobie, keď by sa zo všetkých strán ozývali výzvy na rešpektovanie vedeckého poznania tak, ako to zažívame práve teraz. Jeden z pilierov vedy na Slovensku – Slovenská akadémia vied – dokonca patrí k najdôveryhodnejším verejným inštitúciám.

Samozrejme, za túto momentálnu priazeň veda vďačí aj katastrofám, ako sú koronavírus alebo zmena klímy.

Tie prispeli k tomu, že v očiach verejnosti a politikov sa z večne naťahujúcich sa prázdnych rúk stal kľúčový spojenec do neistých čias.

Odkazovanie na výsledky vedeckého bádania sa stali bežnou súčasťou politickej prevádzky, a to je dobre.

Avšak politika si môže z vedy zobrať viac než len epidemiologické predpovede o vývoji reprodukčného čísla, antigénové testy či poznatky o tom, ako ovplyvňovať kolektívne správanie.