Kto bude môcť za vojnu o tresku?

Brexit môže mať porazených na oboch stranách.

15. dec 2020 o 15:47 Matúš Krčmárik

Anglické a neskôr britské lode rybárčili okolo Islandu už od 15. storočia, ale až po druhej svetovej vojne sa z toho stala záležitosť medzinárodného práva. Islanďania Britov vo svojich vodách nechceli, britských rybárov sprevádzali lode námorníctva.

Tri vojny o tresku, ako sa tomuto konfliktu s istou dávkou suchého humoru hovorilo, ukončila až v roku 1976 „mierová dohoda“. Island zvíťazil a svoje výsostné vody si ubránil.

Toto súperenie začínajú čoraz častejšie spomínať britské médiá teraz, keď sa Británia pripravuje na ďalší konflikt o tresku. Tentoraz si chce svoje vody pred inváziou zvonku brániť ona, námorníctvo už vyčlenilo štyri lode, ktoré majú výsostné vody brániť pred rybármi z krajín Európskej únie.

A to hneď od prvého januára, keď sa skončí prechodné obdobie po britskom odchode, a tým aj neobmedzený prístup európskych rybárov do vôd okolo ostrovov. Ak teda dovtedy nevznikne dohoda o budúcich obchodných vzťahoch, ktorá by riadila prístup do britských vôd.

A presne toto je konflikt, ktorému by sme mali zabrániť. Zábery prvých britských námorníkov, ktorí obsadia francúzske plavidlo, sa stanú dôkazom, že Brusel aj Londýn pri brexite zlyhali.