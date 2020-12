Covid nie je Fico

Riešiť sa nedá PR kotrmelcami, ale len poctivou a nudnou prácou, ktorú premiér nezvládol.

16. dec 2020 o 9:45 Matia Lenická

Autorka je dídžejka a hudobná producentka

Idzem, nejdzem, idzem, nejdzem... Asi tak vyzerá plánovanie domácností na Vianoce v roku 2020, o dosť horšie, že sa zrejme podobným spôsobom na manažovanie pandémie chystala aj vláda.

Od marca nám bolo jasné, že Covid nie je žiadne poplašné cvičenie. S napätím sme tŕpli, či pribudne nových prípadov päť alebo desať. Keď počet nakazených za deň prekročil stovku, bránili sme sa hnusobe s úctou a opatrnosťou u nás nevídanou.

Článok pokračuje pod video reklamou

Keď počty prípadov zišli nulu, tľapkali sme sa po pleciach, akí sme pašáci, politici sa snažili urvať si niečo z promokoláča Slovenska ako premianta vo zvládaní pandémie.

Už vtedy viacerí upozorňovali na druhú vlnu, aké to bude, keď sa pliaga spojí so sezónnou chrípkou, vedeli sme, že bude horšie, že lieky tak skoro mať nebudeme. A preto sme čo ?

Správne, otvorili hranice a zdvihli hrádze, what can possibly go wrong? Namiesto poctivej práce, školenia zdravotníkov, riešenia kompenzačných schém, manažovania hraníc, sme riešili čo ?

Správne! Potraty. Pretože nás predsa nemusia zaujímať živí, keď „nenarodeným“ sa pácha krivda.

A tak tu máme morbídne žne. Narcistického premiéra, ktorého vládnutie by pokojne mohlo nahradiť veštenie z gule o polnoci na stv2.