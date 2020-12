Počína si horšie Babiš alebo Matovič? Nie, najhorší je Boris Kollár (píše Petr Šabata)

Autor je šéfredaktor Českého rozhlasu Plus

Česká cesta, teda úplne nezvládnutie nákazy koronavírusom, sa ani zďaleka neskončila. Len za december zomrelo s covidom tisíctristo ľudí (viac ako na Slovensku za celý čas epidémie). Vláda Andreja Babiša práve zatiahla záchrannú brzdu, ale vlak ide ďalej.

Nuž, ani cesta nemecká, holandská, švédska, izraelská, prípadne slovenská, nevyzerá na prvý pohľad nádejnejšie ako smutný výkon český. Ako je to možné?

Na vláde záleží

Nielenže Babišov kabinet rozhoduje neskoro a príliš opatrne. Koná navyše chaoticky a nezrozumiteľne. Minulý týždeň tak dlho menil opatrenia o predaji alkoholu v reštauráciách, až nakoniec zakázal pitie kávy z téglika na ulici.

Minister zdravotníctva Jan Blatný túto hlúposť obhajoval, avšak jeho šéf Andrej Babiš ho nepodržal: „Je to totálny nezmysel. Ja sa za to ospravedlňujem a budem trvať na tom, aby sa to zmenilo.“ V pondelok vláda tégliky povolila.

Toto klasické české kocúrkovo by bolo na smiech, keby nešlo o životy. „Budú umierať ľudia," reagoval na nedostatočné reakcie vlády Jan Konvalinka, špičkový biochemik, prorektor Univerzity Karlovej a expert, ktorý o epidémii hovorí vždy veľmi decentne.

Tento týždeň prekročí v Česku počet obetí Covidu od začiatku nákazy hranicu desaťtisíc.

Slovensko má vlastné rekordné počty nakazených a pacientov v nemocniciach, vlastnú chaotickú vládu a vlastného nevyspytateľného premiéra.