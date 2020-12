Ťažko je Maďarom bez Bugára

Dúfajme, že nedostatok kádrov nenahradia radikalizáciou.

16. dec 2020 o 15:44 Peter Tkačenko

Začneme nezvyčajne kvízovou otázkou: Ako sa volá súčasný predseda Mosta-Híd? Dobre, dobre, Lászlóa Solymosa si ešte niekto pamätá, lebo bol minister životného prostredia, mal agendu, plnil ju a v závere kariéry mal ešte aj roztomilú bitkársku kauzu. Ale čo tak predseda SMK?

Súvisiaci článok Maďarské strany dolaďujú dohodu o spolupráci v jednej strane Čítajte

Tak ten sa od júla volá Krisztián Forró a že to v slovenskom prostredí nikto nevie, dobre ilustruje, kam sa maďarské strany za posledných desať rokov dopracovali. Vlastne, začiatok maďarského politického úpadku vieme stanoviť ešte presnejšie: bol to 31. marec 2007, keď Bélu Bugára na čele SMK vystriedal Pál Csáky.

Článok pokračuje pod video reklamou

Po tom, na čom sa Bugár podieľa v tretej vláde Smeru, je ľahké nebyť Bugárovým fanúšikom, ale platí, že po ňom sa nenašiel nikto, okolo ktorého by sa zhrčilo maďarské okolie. A neplatí ani výhrada, že za to môže sám Bugár, ktorý toto okolie rozdelil založením Mosta. Po diskreditácii so Smerom mohla SMK zabrať naplno – a zabrala štyri percentá.