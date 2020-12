Ako očkovať skutočne spravodlivo

Autor je scenárista a publicista

Najmenej tri vakcíny proti Covidu sú už otestované a odbornými inštitúciami odobrené. Možno ich vo veľkom vyrábať, predávať, distribuovať, prerozdeľovať. Teraz do infikovanej arény, neraz zadnými dvierkami, vstupuje etika.

V takom Nemecku poverila vláda hneď tri grémiá, aby čím skôr zverejnili návrh pravidiel, podľa ktorých by sa malo očkovať.

Aj u nás sa sme riešili dilemy, či sa zamerať prednostne na zníženie úmrtí, alebo na zamedzenie ďalšieho šírenia choroby, prípadne komu dať prednosť. Ako však vo svete nerovnakej kúpnej sily, protirečiacich si národných záujmov, zabezpečiť pre všetkých, v globálnom meradle, spravodlivé prerozdelenie vakcíny?

Nuž, tak ako to káže etika univerzálnych ľudských práv.

Už dávnejšie vieme, že USA, Veľká Británia, ale aj iné bohaté štáty uzavreli s veľkými farmaceutickými koncernmi zmluvy o prednostom predaji a dodávkach 1,2 miliardy ampuliek s vakcínou. Eticky to majú tieto štáty zdôvodnené: zodpovednosťou za zdravie ich obyvateľstva a za fungovanie národných ekonomík.

Ako sa pre vakcínu skrížia národné záujmy v aréne Európskej únie? EÚ ešte v októbri objednala najmenej 800 miliónov ampuliek pre 450 miliónov ľudí. Ide o hrubý odhad. Presnejšie čísla, napríklad o cene vakcín, nie sú (zatiaľ) bohvieako transparentné.

Jedno je však takmer isté: v EÚ by sa mali vakcíny prerozdeľovať solidárne. Teda spravodlivo.

Vakcína pre všetkých pozemšťanov

Vakcína by sa mala stať globálnym verejným dobrom. Dostupným pre každého. Aspoň tak, ako to ešte v máji dohodli experti na výročnom zhromaždení Svetovej zdravotnícke organizácie (WHO).

Vzápätí do médií prenikli pojmy ako „očkovací nacionalizmus“ či „biopolitický egoizmus“.

Konkrétne: kto už obsadil prvé miesta v rebríčku „čakateľov na vakcínu“? Očividne, že bohaté štáty Západu s fungujúcim zdravotníctvom. Krajiny, kde štatisticky zhruba polovica obyvateľov pre vysoký vek, nadváhu a civilizačné choroby by mala byť prednostne zaočkovaná.

Prioritu budú mať aj zdravotníci (v štátoch EÚ tri až päť percent obyvateľov) a ľudia, čo zabezpečujú fungovanie štátu, jeho bezpečnosť, ochranu, verejné služby, zásobovanie a podobne.

Za kratší povraz, verme, že iba dočasne, budú ťahať tí najchudobnejší: 90 zo 195 štátov požiadalo WHO o pomoc, lebo nemajú prostriedky na vakcínu pre všetkých obyvateľov (EÚ prispeje pol miliardou cez COVAX na očkovanie v týchto krajinách - pozn. red.).