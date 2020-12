Európsky parlament prekvapil a ukázal zuby

Napomenul Komisiu, že dohodou s Poľskom a Maďarskom ohýba zmluvy.

17. dec 2020 o 8:54 Peter Stach

Autor je analytik, publicista a expert na európsku politiku

Európsky parlament zavrčal a vyceril zuby. Aj tak by sa dala opísať podstata uznesenia, ktorým ukončil rozpravu o budúcom sedemročnom rozpočte, mimoriadnom Fonde obnovy a podmienke, že európske peniaze budú môcť čerpať len tie krajiny, ktoré dokážu zabezpečiť fungovanie právneho štátu.

Premiéri a hlavy členských štátov dobre odhadli, že ani po ústupkoch Maďarsku a Poľsku nenájdu europoslanci odvahu na to, aby roztrhali celú dohodu o rozpočtovom rámci aj očakávanej finančnej pomoci.

Pandemická situácia sa zhoršuje v celej Únii a to nie je vhodný čas na inštitucionálne šachy. Napriek tomu europarlament prekvapil a prvýkrát od začiatku koronakrízy ukázal, že ak by chcel, dokázal by hrať s Radou a Komisiou rovnocennú mocenskú partiu.

Zmluvy máte strážiť, nie ohýbať

S prehľadom vysmial politickú dohodu členských štátov prijatú na tlak Maďarska a Poľska ako pokus interpretovať text konkrétnej právnej normy určitým spôsobom, ktorý by bol pre Komisiu záväzný.

Prijaté nariadenie o podmienenosti rozpočtu fungovaním právneho štátu v krajine prijímateľa je podľa parlamentu bez problémov vykonateľné aj bez ďalších usmernení už od prvého dňa nového rozpočtového obdobia. Komisia má preto povinnosť konať, nestranne a nezávisle.