Krízy sa neriešia fňukaním

Ak Matovič nedôveruje Sulíkovi, môže ho dať odvolať.

17. dec 2020 o 20:56 Peter Tkačenko

V mäteži silných slov, obvinení a vzlykov to tak možno nevyzerá, ale spor medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom je sporom medzi predsedom vlády a jeho ministrom. Za takých okolností musíme odložiť rady na liečbu premiéra v čalúnenej miestnosti a použiť aparát, ktorý nám ponúka politická logika a litera štátneho práva.

Ak má premiér pocit, že minister je idiot, na ktorého (ne)činnosť doplácajú občania životmi, v jazyku politiky to znamená vyjadrenie nedôvery.

Ak túto nedôveru prenesieme do jazyka práva, dostaneme sa k 116. článku ústavy, kde sa píše, že návrhy na odvolanie členov vlády podáva predseda kabinetu prezidentke – a tá mu musí vyhovieť. Prosté.

Potom sa opäť dostávame k politike, teda k otázke, či si vláda za takých okolností udrží (ústavnú) väčšinu – a či to za to stojí. Ak to za to nestojí, tak odvolať buď Sulíka, alebo Matoviča a rokovať o novej rovnováhe moci. V opačnom prípade je vhodné vážiť slová.

Áno, je to otravná robota, ale o fňukaní ako prostriedku riešenia kríz sa zatiaľ odborná literatúra nezmieňuje.