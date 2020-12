Kto pasie po predčasných voľbách

Matovič si je už zrejme plne vedomý toho, že pandémiu nemá ako politicky prežiť.

18. dec 2020 o 9:45 Jaroslav Rumpli

Autor je učiteľ a spisovateľ

Keď na tomto mieste pred týždňom zaznelo, že konflikt Matoviča so Sulíkom je umelo nafúknutý, bolo to myslené vážne. Dnes zas bude myslené vážne niečo iné, ale kým sa k tomu dostaneme, trocha popola na hlavu autorovi iste neuškodí.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pravdou je, že svoje analytické schopnosti nikdy nepreceňoval. Naopak, capa sa mu podarilo streliť už toľkokrát, až sa dá povedať, že ho strieľa prakticky neustále. Nie je na to hrdý, ale keďže je to fakt, naučil sa s tým žiť.

Svojim postrehom pripisuje len takú hodnotu, akú si zaslúžia, a podobne by sa mali zariadiť aj náhodní okoloidúci.

Tak, to by sme mali, môžeme prejsť k aktuálnej téme. Netýka sa priamo Sulíka, ale keď už teda padlo jeho meno, treba povedať, že minimálne od Veľkej noci, keď označil rozhodnutie vlastnej vlády o obmedzení pohybu za šialenstvo, muselo byť jasné každému, že s ním budú problémy.

Že budú problémy s Matovičom, bola tutovka, na ktorú si národ zvykol už dávno. Po víťazstve vo voľbách, o ktoré on sám zjavne veľmi nestál, sa mu tu pokúšali radiť tiež už asi všetci a v podstate všetci okrem politických zločincov, ktorí ho do blázinca posielajú odnepamäti, mu radili to isté – aby sa upokojil.