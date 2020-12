Potrebujeme budovať dôveru takmer od začiatku

Tento rok bol priveľmi zaťažkávajúci aj pre celkový pocit bezpečia a pohody.

21. dec 2020 o 9:07 Elena Gallová Kriglerová

Autorka je sociologička a riaditeľka Centra pre výskum etnicity a kultúry

Na Slovensku patríme dlhodobo spolu s ostatnými postkomunistickými krajinami k tým menej dôverujúcim. Len pätina ľudí má pocit, že väčšine ľudí môžeme dôverovať, ostatní si myslia, že v kontakte s inými musíme byť neustále ostražití.

Na prvý pohľad sa to zdá ako logický a racionálny prístup, ale nemusí to tak byť. Mnohé západoeurópske krajiny, najmä škandinávske, to majú inak. Absolútna väčšina ľudí si myslí, že iným ľuďom, ale aj inštitúciám sa veriť dá.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ukazuje sa, že na dôveru najviac vplýva to, v akom sociálnom a politickom prostredí žijeme.