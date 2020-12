Pellegrini je memento pre koalíciu

Na istotu vládnutia potrebuje Hlas ešte trochu pomôcť.

21. dec 2020 o 13:29 Peter Tkačenko

Laurátom vavrínového venca v politickom ročníku 2020 nemôže byť nikto iný ako Igor Matovič, ale o ňom sa popísalo a popíše ešte toľko, že na tomto mieste udelíme cenu víťazovi sezóny jeseň-zima 2020. A tu platí, že hoci Richard Sulík vedel bodovať v rýchlostných prémiách, etapové prvenstvo si postrážil Peter Pellegrini.

Pravdaže, treba trikrát podčiarknuť, že ide o prvenstvo etapové a možno vzniesť oprávnené pochybnosti, ako to Pellegrinimu pôjde, až sa zdvihne protivietor a nedajbože bude treba šliapať do kopca. Nateraz však treba priznať, že mu to v prieskumoch ide nevídane a čísla (tesne) nad dvadsať percent čakal málokto.

Rovnako tak je zaujímavé, že po pravici si aj ľavica úspešne vyskúšala „množenie delením“ – po odštiepení má Pellegrini s Robertom Ficom výrazne viac percent ako samostatný Smer. Smeru to už do vlády asi nepomôže, na to je príliš skompromitovaný, ale Pellegrinimu to vytvára sľubnú perspektívu, že ho nebude možné obísť.