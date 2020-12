Nasťa rozbaľuje darčeky. A zarába milióny dolárov

Autorka je redaktorkou českého Deníka N

Má šesť rokov, teší sa na darčeky. Nepotrebuje žiadne nadprirodzené bytosti ani hrdinov legiend či náboženské postavy, dokonca ani peňaženku rodičov. Zarába zhruba toľko, čo špičkový manažér.

Volá sa Nasťa Radzinská a pochádza z ruského Krasnodarského kraja. Tam by jej na Nový rok priniesol darčeky Dedo Mráz. V Amerike, kde teraz žije, čaká na Santu Clausa. S Ježiškom ešte nemala tú česť. Pochybujem, že by jej ktokoľvek z nich dokázal splniť to, čo si môže dopriať sama.

Býva v Miami, dovolenku trávi na Maledivách, každý týždeň si kupuje novú garderóbu. Mesačne pre rodinu zarobí pol milióna amerických dolárov.

Prvýkrát o jej závratnej kariére písal ruský Forbes v septembri 2019. Teraz ju anglojazyčná verzia časopisu zaradila medzi najlepšie platených youtuberov sveta. Napriek tomu, že rozhodne nešetrí, má na konte takmer 20 miliónov dolárov.

Šťastie si síce za peniaze nekúpiš, ale v prípade Naste sa veci majú trochu inak.

Výhoda z hendikepu

Keď sa narodila, lekári rodičom oznámili, že má ťažkú ​​formu mozgovej obrny. Nebude chodiť ani hovoriť. Jej opatera bude stredobodom ich bytia, budú striedavo prepadať zúfalstvu a radovať sa z drobných úspechov.

Rodičia vrhli všetky sily na zlepšenie jej stavu. Jednou z metód bolo učiť Nasťu hovoriť na kameru. Trénovať tak jej komunikáciu s okolitým svetom bez toho, aby ju traumatizovali súcitné pohľady či ťažko skrývaný odpor okolia.

Potom jej videá začali zverejňovať. Boli to vlastne banality. Dnes jej príspevky sledujú milióny ľudí na celom svete. Jasajú nad tým, ako sa chystá do školy, skáče na trampolíne, robí grimasy. Tak si zarába stotisíce dolárov mesačne.

Anna mala tridsaťštyri, Jurij o osem viac, keď na seba narazili na internetovej zoznamke. Po čase Anna odišla z Tuapse v ruskom Krasnodarskom kraji do Grécka, kde Jurij podnikal. V roku 2008 sa vrátili do Ruska a vzali sa. V Tuapse podnikali, dobre zarábali. Milovali sa a mali pocit, že sa im bude dariť navždy.

V roku 2014 sa im narodila Nasťa. Dieťa zdravých rodičov, splodené z lásky. Lekári krčili plecami. Rodičia konzultovali jej postihnutie s najznámejšími špecialistami v krajine.

Keď mala dva roky, zdalo sa, že sa jej stav zásadne zlepšil. „Buď sa doktori pomýlili, alebo sa stal zázrak,“ usmievala sa Anna.