Budeme potrebovať kompetentné elity

Autor je ekonóm, pôsobí v Prognostickom ústave SAV



V novom roku obyčajne očakávame nové a lepšie veci. Dnes by nám stačilo, keby sme sa vrátili do roku 2019. Môcť si sadnúť do reštaurácie, zahodiť rúška a v lete ísť k moru.

Dočkáme sa toho? Áno, aj. Globálna ekonomika (aj naša slovenská) sa bude postupne zotavovať z následkov pandémie a život sa zlepší. Ale či sa vráti do normálu a čo vlastne bude „normál“, to sa ešte uvidí.

Prvou obeťou bude tretí svet

Vírus nezanechal jazvy len na pľúcach pacientov. Zmenil aj fungovanie ekonomiky a spoločnosti. Najväčšou jazvou bude obrovský nárast dlhu.

Špecifikom ekonomickej krízy počas pandémie bola masívna pomoc vlád, ktorá v histórii nemá obdobu. Na rozdiel od roku 2008 bola táto pomoc bol rýchla a celoplošná. Na ranenú ekonomiku pôsobila ako analgetikum: tlmila najväčšie bolesti a umožnila prežiť pád na dno studne. Po stabilizácii životných funkcií si začala globálna ekonomika liečiť rany. Jaziev je veľa a budú sa hojiť veľmi dlho.

Staré príslovie hovorí, že kto vedie vojnu, myslí len na to, ako ju vyhrať. A keď ju vyhrá, myslí len na to, z čoho zaplatí dlhy. V boji s pandémiou sa zadlžili všetci: vyspelé štáty, rozvojové krajiny, firmy i obyvateľstvo.

Do problémov sa ako prvé dostanú rozvojové krajiny. Tie ešte pred pandémiou využili nízke úrokové miery a vydali obrovské množstvo dlhopisov. V roku 2021 by mali zaplatiť úroky a istinu v objeme sedemtisíc miliárd dolárov. Mnohé z nich jednoducho nebudú mať z čoho. Najmä tie, ktoré žili z turizmu a/alebo predaja surovín.

Aj vo vyspelých krajinách mnoho firiem stratilo zákazníkov. Nielen hotely a reštaurácie, ale firmy v kultúre a zábave, stavebné firmy a malé kamenné obchody.

Mnohé už svoj biznis zavreli. Iné prežívajú na vládnej podpore. Po jej ukončení sa môže ukázať, že ich miesto na slnku už obsadil ktosi iný. Bude potrebné riešiť problém ich nezaplatených dlhov.