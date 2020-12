Naša jediná nádej. Inžinierov ani staviteľov takto nespochybňujeme

Vakcína je bezpečná.

21. dec 2020 o 18:37 Jakub Filo

Aj po schválení novej vakcíny Comitrany môžu v mnohých zostať nezodpovedané otázniky.

Článok pokračuje pod video reklamou

Základná informácia však znie – vakcína je bezpečná a jej benefity jednoznačne prevažujú nad rizikami. Pretože na opačnej strane stojí ochorenie na Covid, vážne doživotné následky a v najhoršom prípade smrť.

Súvisiaci článok Vakcína Comirnaty prichádza. Čo všetko potrebujete vedieť (otázky a odpovede) Čítajte

Môžeme sa rozprávať o možných rizikách vakcíny, pýtať sa otázky a podrobnosti aj byť opatrní pri vyhodnocovaní odpovedí.

Ale nemali by sme spochybňovať vedu. Rovnako ako nikomu nenapadne apriori spochybňovať inžinierov, keď sadáme do lietadla. Rovnako ako nespochybňujeme zubárov, keď nám opravujú zuby. A rovnako, ako apriori nespochybňujeme statikov a stavbárov, keď bez otázok stúpame vo výťahoch do našich príbytkov.

Preto by sme dnes nemali spochybňovať lekárov a vakcinológov. Aj keď očkovanie neznamená automatický návrat do normálu, je dnes jedinou vecou, ktorou nás k nemu skutočne môže priblížiť.