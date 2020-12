Prečo sa dobrovoľne a rád nechám zaočkovať, keď budem na rade

Výskum sa nezačal od nuly.

22. dec 2020 o 14:04 Martin Klus

Autor je štátny tajomník MZVaEZ za stranu SaS

Zatiaľ čo zdravotníci na pokraji síl deň aj noc zvádzajú súboje o ľudské životy, konšpirátori z dezinformačných webov majú žatvu. Pandémia Covidu-19 sa pre týchto „obchodníkov s ľudským nešťastím“ stala novou živnou pôdou.

No niet sa čo čudovať, keď ich v šírení nezmyslov a klamstiev často povzbudzujú aj niektorí poslanci parlamentu.

Posledné týždne priam nevychádzam z úžasu, koľko klamstiev a zavádzajúcich informácií sa už popísalo na internete o novej vakcíne proti ochoreniu na Covid-19. Tisícky slovenských používateľov facebooku napríklad zdieľali články, ktoré zámerne prekrúcajú správy o klinických skúškach vakcíny Pfizer-BioNTech.

Voda s cesnakom namiesto očkovania?

Pravdou je, že ani jedno z úmrtí, o ktorých sa v zavádzajúcich článkoch píše, nesúviselo s podanou vakcínou.

Alebo ďalšie, ešte zarážajúcejšie nezmysly: nové vakcíny vraj obsahujú bunky z ľudských embryí a sú plné nebezpečných toxických látok, ktoré by mohli poškodiť náš organizmus.

“ Krčméry aj Jarčuška zhodne tvrdia, že nielen účinnosť, ale aj bezpečnosť je kľúčovým kritériom pri výrobe vakcín. „

Pravda je však taká, že očkovacie látky žiadne bunky z embryí neobsahujú a podiel ťažkých kovov vo vakcínach, ktoré tam, mimochodom, plnia istý účel, je taký zanedbateľný, že oveľa viac ich prijmeme každý deň, keď raňajkujeme, obedujeme alebo večeriame.

A voda s cesnakom nás pred koronavírusom neochráni, aj keď sa nám to snažia nahovoriť samozvaní „domáci liečitelia“. Ak by sme takýto „voňavý kokteil“ pili pravidelne, privodili by sme si akurát tak žlčníkový záchvat.

Niektoré konšpiračné teórie sú skôr úsmevné, iné zase prvoplánové, no väčšina z nich je zákerne komplikovaná, a teda o to nebezpečnejšia. Nemuselo by na tom byť nič zlé, keby nešlo o to najcennejšie, čo máme – zdravie.

Zraniteľní sú najmä naši seniori, ktorých ochorenie Covid-19 ohrozuje najviac. Mnohí z nich už narazili na reťazové e-maily, články na podozrivých internetových stránkach či dokonca letáky v poštových schránkach. Áno, aj takto šíritelia bludov a klamstiev zasievajú neistotu v spoločnosti a podkopávajú dôveru medzi verejnosťou, vedením štátu a rešpektovanými autoritami vrátane špičkových vedcov či lekárov.

Môj odkaz všetkým týmto bezcitným zbabelcom a populistom znie: „Prestaňte už strašiť verejnosť očkovaním proti ochoreniu na Covid-19, keď o tom nič neviete!“

Prieskumy nás varujú

Očkovanie proti Covidu-19 sa má v Európskej únii, a teda aj na Slovensku, oficiálne spustiť v nedeľu 27. decembra.

Na to, aby sa podarilo vírus eliminovať, je potrebné, aby sa nechali zaočkovať aspoň tri štvrtiny populácie. Ak totiž nebude dosť ľudí zaočkovaných, vždy budú medzi nami tzv. tichí nosiči nákazy. A práve na Slovensku s týmto môžeme mať problém.

Žiaľ, Slováci sú spomedzi krajín Visegrádskej štvorky najviac náchylní veriť konšpiračným teóriám a hoaxom spojeným s koronavírusom či vakcínami. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu organizácie Globsec Policy Institute.

Takmer 40 percent oslovených podľa prieskumu verí tomu, že ochorenie Covid-19 neexistuje a je iba nástrojom na manipulovanie spoločnosti. A zaočkovať by sa dala len asi tretina Slovákov.

Ísť príkladom a hovoriť s ľuďmi

Aké z toho pre nás plynie ponaučenie?

Zrozumiteľná komunikácia vlády s verejnosťou je mimoriadne dôležitá v každom čase, no v časoch krízy to platí niekoľkonásobne. Je na nás politikoch, aby sme išli občanom príkladom. Aby sme im ukázali, v čom spočíva význam spoločného postupu a tiež to, že riziká sú v porovnaní s výhodami, ktoré nová vakcína prináša, minimálne.

Ak teda nechceme, aby sa očkovacia stratégia u nás skončila jedným veľkým fiaskom, musíme rozbehnúť informačnú kampaň a zapojiť do nej nielen politikov či známe tváre z obrazoviek, ale aj občanov. Treba sa ich pýtať na ich názory, treba ich zapojiť do diskusie a neodstrkovať na okraj spoločnosti, kde ich zneistenie okamžite radi využijú extrémisti.

Pravdaže, je len na dobro veci, že už viacerí svetoví štátnici išli príkladom a nechali sa zaočkovať pred kamerami a zrakmi miliónov ľudí.

Za všetkých spomeniem izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, amerického viceprezidenta Mikea Pencea či novozvoleného šéfa Bieleho domu Joea Bidena. A vakcínu podľa všetkého dostane aj britská kráľovná Alžbeta II. spolu s jej 99-ročným manželom, princom Filipom.

Čo iné, ak nie takéto činy, môže posilniť dôveru verejnosti k novej vakcíne?

Čo hovoria Krčméry a Jarčuška

Tieto riadky píšem krátko po tom, čo Európska agentúra pre lieky odporučila vakcínu proti ochoreniu Covid-19 od spoločností Pfizer a BioNTech na podmienečné použitie v EÚ.

V rovnakom čase však začal Európu ohrozovať nový, rýchlosťou šírenia o čosi zákernejší kmeň koronavírusu. A to je o dôvod viac počúvať skutočných odborníkov.

Vladimír Krčméry, lekár a expert na tropickú medicínu, sa netají tým, že má v sebe už niekoľko vakcín, ktoré predchádzali jeho misiám v Afrike či Ázii. Podobne je na tom aj známy slovenský infektológ Pavol Jarčuška. Obaja zhodne tvrdia, že nielen účinnosť, ale aj bezpečnosť je kľúčovým kritériom pri výrobe vakcín.

Obavy mnohých ľudí z toho, či je vakcína naozaj bezpečná, keď ju vyvinuli tak rýchlo, sú totiž na rozdiel od nezmyselných konšpirácií skutočne relevantné a namieste. Netreba sa im vysmievať. Naopak. Treba ich zrozumiteľne a jasne vysvetľovať.

Nie som lekárom ani epidemiológom, no dôverujem našim vedcom, a tí hovoria, že ani výskum novej vakcíny proti Covid-19 sa nezačal od nuly. Nadviazal na doterajšie výskumy vakcín, najmä tých proti Mers a Sars, ktoré trvajú už niekoľko rokov a sú overené.

Áno, vakcíny vzniklo rýchlo, ale nie na úkor účinnosti ani bezpečnosti, z týchto nárokov sa nijako nezľavilo.

Tak či onak, lekári vám tiež na rovinu povedia, že v medicíne neexistuje nič také ako stopercentne účinná vakcína bez akýchkoľvek nežiaducich účinkov. Nejde o dokonalosť, ale o to, aby mali benefity navrch a riziká boli predvídateľné, minimálne až zanedbateľné.

Vedľajšie účinky sa môžu prejaviť pri každom lieku vrátane tých, ktoré bežne užívame. To však neznamená, že by nepomáhali.

Myslím na zdravotníkov

Prečo sa teda dobrovoľne a rád nechám zaočkovať, hneď ako to bude možné a príde na mňa rad? Pretože chcem pomôcť zdravotníkom.

Preočkovanie populácie ušetrí potenciálne až tisícky životov našich spoluobčanov. Odbremeníme nemocnice od množstva hospitalizovaných a tým umožníme skorší návrat k normálnemu životu, ktorý sme poznali ešte minulé Vianoce.

Neverím anonymným internetovým diskutérom, ktorí šíria dávno vyvrátené mýty. Dôverujem našim vedcom a lekárom. Napokon, bez očkovania lepšie dni neprídu a ja už mám tejto pandémie naozaj plné zuby.