Nerušte, tu sme pri Vianociach (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Ak ste si mysleli, že sú Vianoce, a teda sa nič nedeje, pravdu ste mali len polovičnú. Naozaj sú Vianoce. Inak sa aj naďalej diali absurdné veci, pri ktorých publicista plesá, lebo ich stačí len zaznamenávať.

Tak napríklad objednávka testov, za ktorú mohol buď minister hospodárstva Sulík, alebo minister zdravotníctva Krajčí, sa zamotala natoľko, že tomu už nerozumel nikto – vrátane tých, ktorí tomu rozumieť mali. Našťastie, vlieklo sa to tak dlho, že už to bolo aj jedno.

A podpredseda vlády Holý podľa všetkého išiel príkladom a po príchode z Británie sa vykašľal na všetky pravidlá, takže je možné, že práve on nakazil asi tak polovicu vlády. A keď sa ho na to pýtali, tak vyhlásil, že všetko bolo v poriadku, ale ďalej sa s dovolením vyjadrovať nebude, veď už povedal, že to v poriadku bolo.

Bolo teda jasné, že to vonkoncom v poriadku nebolo, lenže podpredseda vlády Holý je zo Sme rodina, takže to aj tak v poriadku bolo. A to aj napriek tomu, že na tejto záujmovej skupine nie je v poriadku vôbec nič, a ak by neexistovala, svet by bol krajší a na Slovensku lepší.

A Jozefa Banáša, ktorý koronu zľahčoval, odviezli do nemocnice, odkiaľ vyhlásil, že koronu nikdy nezľahčoval, len sa pýtal nejaké otázky. A my mu prajeme skoré uzdravenie. Rovnaké skoré uzdravenie prajeme aj premiérovi, ktorý bol doma, čiže mal čas na internet, a tak zahltil Slovensko statusmi, v ktorých sa pátos miešal s hnevom a kľúčové posolstvo bolo, že ho zradili vlastní.

Šťastné a veselé

Boli Vianoce a kolabovalo sa.

Kolabovalo zdravotníctvo, kolaboval Najvyšší súd a kolaboval aj parlament, v ktorom nebolo dosť poslancov na to, aby schválili predĺženie núdzového stavu. No a definitívne skolabovalo už aj trasovanie, ktoré v prvom rade nikdy nefungovalo, a ak fungovalo, tak celé mesiace len vďaka osobnej obetavosti tých, ktorí doň boli zapojení.