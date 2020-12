Robili sme najlepšie, dopadlo to ako vždy

Keď už sú tie sviatočné časy, začnime pozitívne. Čo pozitívne, skvelo: po bezprecedentnom úsilí vedcov a vedkýň, po snahe, ktorá v dejinách medicíny nemá obdobu, vďaka tisícom odborníkov a stovkám vedeckých tímov po celom svete máme v rekordnom čase čosi, čo by o niekoľko mesiacov mohlo vrátiť svet do ako-tak normálneho fungovania.

Vakcína na koronavírus ani nie za rok je takým veľkým krokom vpred, že nielenže sa tu rozprávame o Nobelových cenách, ale rovno o dejinnej udalosti – rovnakej, akou je samotná pandémia, azda najhorší globálny problém od konca druhej svetovej vojny.

A my dnes za to môžeme ďakovať vede. Ak nám niekto dal na Vianoce darček, sú to vzdelanosť a veda. Očkovanie spolu s antibiotikami sú totiž najväčšími medicínskymi výdobytkami ľudstva, ak nie najväčšími objavmi vôbec. Zachraňujú životy. A zachraňovať budú...

Lenže, u nás to dopadlo ako vždy.

Ako sme u nás očkovali

Koncoročné spustenie očkovania na Slovensku prinieslo jednu dobrú a dve zlé správy.

Tá dobrá je samozrejmá: konečne očkujeme. V tomto okamihu nemáme lepší nástroj na boj s vírusmi, špeciálne s týmto, ako je vakcinácia. Alternatívou je dúfať, že na vírus si nejako zvykneme, prežije dosť ľudí a budúce mutácie nebudú radikálne smrtiace. Skrátene: že tí šťastní prežijú.