Čo ak bol rok 2020 len zahrievacie kolo

Lučanský je škvrna, ktorú Matovičova vláda bude so sebou niesť už navždy.

30. dec 2020 o 13:19 Matia Lenická

Autorka je dídžejka a hudobná producentka

Myslela som si, že ma v roku 2020 už nič neprekvapí. Z tohto omylu ma stihli vytriasť dve zemetrasenia. Zobúdzať sa v paneláku na to, že sa mi asi točí hlava, aj keď by nemala, v zlomku sekundy si prebrať, či to môže byť spôsobené včerajším pohárom vína alebo nebodaj Covidom?

Nezdalo sa mi to, a Petržalkou zatriaslo štyristo kilometrov vzdialené zemetrasenie.

Kým tento zážitok radím do kategórie "haluz", oveľa horšie mnou otriasla správa o tragédii Milana Lučanského. Úprimnú sústrasť prajem jeho rodine aj blízkym, ale aj nám všetkým.

V spoločnosti, kde sa spochybňuje nos medzi očami, z pandémie a koronavírusu sa stal nový šláger hoaxov a konšpiračnej scény, kde si každý samovedec a niesomovca vytvára realitu, ktorá možno nie je pravdivá, ale viac sa im tak páči.

Toto druhé zemetrasenie, obávam sa, navždy znemožní s plnou dôverou vyšetriť mafiánske prípady. Oveľa ťažšie je dnes veriť, že prvé zranenie Lučanského bola náhoda.